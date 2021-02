Chorrillos: vecinos cierran acceso a urbanización para frenar inseguridad ciudadana

Sin embargo, dicho accionar no ha sido del agrado de todos, pues algunos residentes consideran que impide su libre tránsito​.

Los vecinos de la urbanización Los Cedros de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos, cerraron las rejas de prácticamente todos los accesos para frenar la inseguridad ciudadana.

“Robos, se vienen a emborrachar, a drogar, uno ya no puede ni siquiera cruzar el parque porque tengo miedo que ese drogadicto me amedrente, me asusta (...). Ya estamos cansados”, dijo una vecina.

Sin embargo, dicho accionar no ha sido del agrado de todos, pues algunos residentes consideran que impide su libre tránsito.