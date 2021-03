VES: mujer denuncia a ambulantes de agredirla tras pedirles que se retiren del frontis de su casa

Una mujer identificada como Angelica Yataco terminó con arañones y diversos cortes en su rostro, tras solicitarle a comerciantes ambulantes que se retiren del frontis de su vivienda, ubicada en Villa El Salvador (VES).

“Yo no me siento segura, yo sé que corro peligro, yo sé que en cualquier momento me van a agarrar y por favor yo les pido a las autoridades que me den garantías para mi vida y para mi familia, para mis hijos y para mi madre”, señaló la agraviada.

Sobre este caso en particular, los informales manifestaron estar en contra de cualquier tipo de agresión, sin embargo, aseguraron que Yataco es una persona ofensiva.