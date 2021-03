Niñera es captada agrediendo a niños que estaban bajo su cuidado en el Callao

Mariza Navarro Calderon (26) es el nombre de una niñera que fue captada agrediendo a dos menores, uno de seis años y otro de seis meses de edad. El hecho ocurrió en el Callao.

“Yo no pensaba en que mis hijos estaban siendo agredidos y cuando yo me pongo a revisar los videos, estoy viendo y me doy con la sorpresa que las cámaras grabaron las agresiones que ellos estaban teniendo”, contó la madre de las víctimas.

Por su parte, un equipo de Panamericana TV intentó comunicarse con la mujer, a fin de obtener sus descargos sobre lo ocurrido, pero nunca respondió su celular.

Denunciada

En tanto, la familia de los menores ya procedieron a colocar la denuncia en la comisaría de Carmen de la Legua y esperan que reciba la sanción que corresponde.