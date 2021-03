Abogado que realizó tocamientos a una mujer dentro de un bus público fue detenido

Con indignación e impotencia, una mujer afirmó que un sujeto identificado como Daniel Antonio Almonacid de la Cruz la tocó indebidamente cuando se encontraban en un bus público.

Según la víctima, estaba a bordo de un bus con dirección a su trabajo cuando Almocid se le acercó por detrás y la violentó. "Subí al ómnibus y el señor de frente me mire y me hace ojos como enamorándome, lo ignore y me siento. Él estaba a dos asientos de mí y se cambia al asiento que estaba detrás de mi mete su mato por detrás del asiento y me toca los pechos", señaló la agraviada.

Este hecho ocurrido en el cruce del Jirón Huánuco con la avenida Isabela Católica en el distrito de la Victoria, afortunadamente cerca al lugar se encontraban los efectivos policiales quienes realizaron la detención del sujeto y lo condujeron a la dependencia policial.