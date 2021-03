Cercado de Lima: ambulante es detenido tras rociar alcohol en los ojos a persona que no le compró

Un ambulante de nacionalidad venezolana fue detenido tras rociar alcohol en los ojos al pasajero de un bus de transporte público que no le compró sus productos. El hecho se registró en el Cercado de Lima.

“A la hora de pasar a vender sus caramelos yo lo ignoré, no le dije no y el moreno por la cuestión de que no le compré me echó alcohol. Yo le empujo y vuelve a echarme alcohol en todo el rostro y me metió un puñete en los ojos cuando estaba con lentes”, contó la víctima.

Posteriormente el extranjero se bajó en un paradero cercano al cruce del jirón Puno con la avenida Abancay, pero no logró huir debido a que los pasajeros solicitaron a los transeúntes detenerlo y llamaron a la policía.

Liberado

Finalmente el agraviado pasó por el examen médico legista, mientras que el atacante fue puesto en libertad, a la espera que aparezcan más personas que hayan sido víctimas de algún ataque.