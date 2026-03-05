Autoridades advierten que motos eléctricas no pueden usar ciclovías. Sergio Tapia

En los últimos años, los vehículos de transporte personal se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más utilizada por la población. Entre ellos destacan las bicicletas y los scooters, medios que han logrado adaptarse a la vida urbana y a las nuevas necesidades de movilidad.

Estas opciones permiten a los ciudadanos desplazarse con mayor rapidez, evitando las largas congestiones vehiculares que se registran diariamente en la ciudad. Por esos municipios han priorizado construir más espacios donde estos vehículos puedan movilizarse.

La Municipalidad de Miraflores, que cuenta con una de las redes de ciclovías más extensas de Lima con 21 km. Sin embargo, en una reciente ordenanza emitida por la comuna se estableció la prohibición de circulación de motos eléctricas en estos espacios. Esta medida ha generado cambios en el uso de las ciclovías.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Según indicó Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para promover el uso adecuado de las ciclovías, enfatizando que solo se permite la circulación de vehículos de movilidad personal. “En esta ciclovía solo pueden movilizarse vehículos de movilidad personal, es decir, bicicletas y scooters que estén con una velocidad máxima de 25 km/h”. indico

Asimismo, si estos vehículos exceden la velocidad establecida para circular en las ciclovías, deberán desplazarse por la pista junto con el resto de los vehículos. “(...) Si tu vehículo, no importa si es eléctrico o con otro tipo de propulsión, supera los 25 km/h, tiene que ir por la pista acompañando a los autos, no está permitido en la ciclovía”, agregó.

MÁS NORMATIVAS

Además, enfatizó el llamado a respetar las veredas, ya que la circulación de este tipo de vehículos está prohibida en esos espacios, debido a que son zonas destinadas exclusivamente para el tránsito de peatones. “Las veredas son para los peatones, salvo que exista un letrero que diga que es una vereda compartida, pero la mayoría son solo para peatones; si yo tengo mi vehículo motorizado o de movilidad personal, tengo que desmontar”, agregó.

Otro aspecto importante es la señalización, por lo que los usuarios deberán respetar las normas y señales de tránsito establecidas en las ciclovías. “En general, en Miraflores la gente es respetuosa, pero si no respetaran, la policía de tránsito son los responsables de poner las multas de 440 soles”, manifestó el vocero.

Asimismo, la municipalidad advirtió que las personas que transiten en estado de ebriedad por estas vías también podrán recibir una multa. “También por manejar con alcohol o drogas por una ciclovía está penado con 440 soles para esas personas (...)”, finalizó.