Restaurantes no descartan subir hasta 15% el precio del menú por crisis energética

La crisis energética en Perú se agudiza luego de la suspensión del suministro de gas natural tras la rotura de un ducto principal en La Convención, Cusco, incidente que ha generado un fuerte impacto no solo en el transporte sino también en hogares, restaurantes y pequeños negocios que dependen de este recurso para sus actividades diarias.

Los restaurantes y emprendimientos gastronómicos, que utilizan gas para la preparación de alimentos, ya empiezan a sentir las consecuencias del desabastecimiento. Empresarios del rubro advierten que el precio del balón de gas ha aumentado, al igual que varios productos de primera necesidad, lo que complica la sostenibilidad de sus negocios.

“Han subido de precio las verduras, las carnes y el pollo, entre otros productos. Por ejemplo, el kilo de carne antes costaba 30 soles y ahora se vende hasta en 34 soles, mientras que el pollo ha subido alrededor de dos soles por kilo, todo esto como consecuencia de la crisis”, señaló una emprendedora del sector gastronómico.

POSIBLE INCREMENTO EN EL PRECIO DEL MENÚ

Ante este escenario, algunos propietarios de restaurantes no descartan incrementar el precio del menú hasta en un 15%, en caso la situación del gas natural no se resuelva en los próximos días. La preocupación crece debido a que diversos vehículos de transporte de alimentos se encuentran paralizados por la falta de gas natural vehicular (GNV), situación que se mantendría hasta el 14 de marzo tras la rotura del ducto en Camisea.

Los emprendedores del sector gastronómico advierten que todo dependerá de la evolución de los precios en los mercados. “Tenemos que ver cómo continúa la subida de los productos; si siguen aumentando, nos veríamos en la obligación de subir el precio del menú, aunque esperamos que la situación se solucione pronto”, indicó otra empresaria del rubro.