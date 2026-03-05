Conductores de taxi protestarán en el Congreso ante escasez de GNV

A raíz de los últimos acontecimientos relacionados con la escasez de GNV, diversos sectores se han visto afectados, especialmente el de los taxistas. Ante la falta de soluciones por parte del Estado, este gremio decidió convocar a una marcha como medida de protesta.

Tras permitirse el abastecimiento de gas natural únicamente a los servicios de transporte público y masivo, muchos taxistas expresaron su indignación. Señalan que ellos también dependen de su trabajo diario para sostener a sus familias, por lo que consideran injusta la medida adoptada.

Por ello, representantes del gremio convocaron a una marcha pacífica hacia el Congreso para exigir medidas que atiendan su situación. Los taxistas piden ser incluidos dentro de las disposiciones relacionadas con el abastecimiento de GNV.

TAXISTAS PIDEN SER CONSIDERADOS

Muchos taxistas se sienten perjudicados por esta restricción en el abastecimiento, ya que aseguran que han pasado varios días sin poder trabajar con normalidad, lo que afecta directamente sus ingresos. “Estamos perjudicados con esta restricción de abastecimiento de GNV a nuestros vehículos, ya que nosotros dependemos del combustible a diario y somos el pan de cada día para nuestras casas”, indicó un taxista.

Esta problemática viene afectando a diversos sectores del servicio de taxi a nivel nacional, entre ellos a los taxis amarillos, así como a los conductores que trabajan mediante aplicativos y a los independientes. “En este momento, gran porcentaje están parados y algunos que están trabajando con gasolina y no estamos ganando”, agregó.

OTROS GRUPOS NO SON AFECTADOS

También hicieron énfasis en que otros grupos de transporte no vienen siendo afectados, por lo cual argumentan su reclamo. “En el caso del transporte urbano no están siendo restringidos porque al final de cuentas son pocos los que trabajan con GNV, pero está garantizado para el transporte público y urbano”, indicó otro taxista.

Por otro lado, señaló que el problema afecta principalmente a los taxistas, muchos de los cuales aún están pagando sus vehículos a cuotas, mientras que las empresas financiadoras no estarían siendo tolerantes ante esta situación. “Muchos de ellos pagan su cuota para pagar su vehículo y sobre todo las financieras no están perdonando esa mora; nosotros queremos que den una condonación de esa mora hasta que pase la emergencia”, agregó.