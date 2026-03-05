Explosión en Camisea genera crisis de gas y paraliza diligencias fiscales en Cusco

La deflagración en el gasoducto del sistema Camisea ocurrida en el distrito de Megantoni continúa generando preocupación debido al desabastecimiento de gas natural que afecta a distintas regiones del país. Ante la emergencia, representantes del Ministerio Público del Perú se trasladaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Sin embargo, las autoridades fiscales no pudieron acercarse al punto exacto donde ocurrió el incidente debido al fuego que aún emana del lugar, lo que mantiene restringido el acceso a la zona afectada.

AUTORIDADES SE PRONUNCIAN

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención, informó que el equipo de investigación solo logró acercarse hasta 15 metros del punto de origen de la deflagración, lo que impidió continuar con la inspección técnica en el área.

Por otro lado, el Ministerio Público confirmó que ya se han recibido reportes de personas afectadas tras la fuga de gas y la posterior explosión registrada en una estación de válvulas del yacimiento de Camisea.

EXIGEN EXPLICACIONES POR INCIDENTES

Ante esta situación, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, reiteró su pedido de reunirse con el Gobierno central para abordar la problemática y evaluar medidas frente a la crisis energética generada por el incidente.

En paralelo, la Central de Colonos Asociados del Bajo Urubamba emitió un comunicado en el que rechaza la reiteración de incidentes operacionales en el sistema Camisea y advirtió que no permitirá la normalización de estos hechos. Además, exigieron a la empresa Transportadora de Gas del Perú la presentación de un informe detallado que explique las causas reales del incidente y el alcance de los posibles daños ambientales y sociales.