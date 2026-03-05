Conductores de movilidad escolar evalúan subir tarifas ante escasez de GNV

El inicio del año escolar trae nuevas preocupaciones para un sector clave en la movilidad de los estudiantes. En medio de la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), los conductores del servicio de transporte escolar también se han visto afectados por la restricción de este recurso.

La mayoría de estas unidades funciona con sistema de GNV, por lo que la crisis ha impactado directamente en sus costos de operación. Así lo explicó Rocío Gómez, quien señaló que muchos conductores habían adaptado sus vehículos para trabajar con gas natural debido al ahorro que representaba.

La situación se agrava debido a que los transportistas han tenido que recurrir a la gasolina, lo que triplica los gastos diarios. Según explicó Gómez, antes del problema con el gas el consumo de su camioneta era de entre 18 y 19 soles diarios para recorrer unos 60 kilómetros, mientras que ahora el gasto puede llegar a tres veces más.

EVALÚAN INCREMENTO DE TARIFAS

Ante este panorama, algunos conductores del transporte escolar evalúan incrementar las tarifas del servicio para poder cubrir los costos. “De no solucionarse este problema, el aumento podría ser aproximadamente de 20 % a 25 % en las tarifas para los padres de familia”, advirtió la representante del gremio.

A esta situación se suma el incremento en el precio de la gasolina registrado en los últimos días. Conductores señalaron que el combustible que utilizaban costaba entre 13.14 y 13.30 soles por galón hace un mes, pero recientemente el precio ha llegado a 16.90 soles, lo que representa un incremento considerable.

Frente a este escenario, los transportistas escolares pidieron al Gobierno central la implementación de algún tipo de apoyo económico o bono para combustible, que les permita afrontar la crisis del gas natural sin trasladar totalmente el costo a los padres de familia.