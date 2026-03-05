Crisis energética: taxis y mototaxis hacen largas colas para abastecerse de GNV en Cañete

La crisis energética también se siente en la provincia de Cañete, donde decenas de vehículos, entre taxis y mototaxis, realizan largas colas para abastecer sus unidades con Gas Natural Vehicular (GNV).

Un equipo de 24 Horas Edición Central llegó hasta un grifo ubicado en la zona de San Vicente y pudo registrar cómo los conductores esperan cerca de una hora para poder cargar combustible.

INCREMENTO EN TARIFAS

Los transportistas también señalaron que en las últimas horas se ha registrado un incremento en los precios de los combustibles en diversos grifos del sector.

Asimismo, indicaron que en algunos establecimientos ya no hay disponibilidad de GNV, por lo que solo se estaría vendiendo Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esto ha generado mayor preocupación entre los conductores, quienes dependen del gas natural para continuar con sus labores diarias.