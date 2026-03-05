Crisis energética: ¿Cuál es la situación de los hospitales ante la escasez de combustible?

Las largas colas en los grifos y el aumento de precios de algunos alimentos comienzan a reflejar los efectos de la crisis energética en el país. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto podría ser aún más grave si el desabastecimiento alcanza a los centros médicos.

En situaciones anteriores, los cortes de energía han obligado a médicos a realizar intervenciones quirúrgicas iluminándose únicamente con linternas, debido a que los grupos electrógenos —que funcionan con combustible— no pudieron operar. Ante un escenario similar en medio de la actual crisis energética, surge la preocupación sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud.

PLANES DE CONTIGENCIA

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que los hospitales del país cuentan con planes de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios. Según explicó, está asegurado el abastecimiento de gas para los establecimientos que lo utilizan en procesos clave, como la esterilización de equipos médicos.

El titular del sector también señaló que los centros de salud disponen de alternativas energéticas, entre ellas la electricidad y los grupos electrógenos, que funcionan principalmente con petróleo y gasolina. Estos equipos permiten abastecer de energía eléctrica a áreas completas de los establecimientos de salud en caso de emergencia.

Otro desafío que podría enfrentar el sistema sanitario es la posible limitación en el traslado de pacientes debido a la escasez de combustible para las ambulancias. Al respecto, Quiroz indicó que las unidades cuentan con sistemas duales que permiten operar tanto con gas como con gasolina.

A ello se suma otro servicio fundamental dentro de los hospitales: la alimentación de los pacientes internados. En muchos casos, las cocinas de los centros de salud utilizan gas natural para la preparación de alimentos, por lo que cualquier interrupción en el suministro podría generar dificultades adicionales. Pese a estas preocupaciones, el ministro sostuvo que todos los servicios esenciales se encuentran garantizados.