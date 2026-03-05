Caso Lizeth Marzano: aumentan a ocho los policías investigados por presunta inacción tras atropello

La investigación por el atropello y muerte de la campeona Lizeth Marzano sigue ampliándose. La Inspectoría General de la Policía informó que ya no son seis, sino ocho los agentes policiales que vienen siendo investigados por una presunta inacción funcional tras el accidente.

Augusto Ríos Tiravanti precisó que se trata de dos oficiales y seis suboficiales, quienes están inmersos en una investigación administrativa disciplinaria. Según indicó, por el momento el proceso se mantiene bajo confidencialidad, por lo que no se pueden revelar los nombres de los efectivos involucrados.

De acuerdo con lo informado, la investigación abarcaría a dos oficiales de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, además de suboficiales de la comisaría de Orrantia y del centro de videovigilancia de San Isidro. No obstante, la controversia habría escalado hasta niveles más altos dentro de la división encargada de investigar y prevenir accidentes de tránsito.

Ríos Tiravanti señaló que la evaluación preliminar determinó que la acción policial no fue la más adecuada ni la más rápida, lo que podría encuadrar como infracciones graves dentro del régimen disciplinario de la institución.

POSIBLES SANCIONES

Asimismo, el inspector general indicó que los agentes investigados tendrán derecho a ejercer su defensa durante el proceso administrativo. En cuanto a las posibles sanciones, estas podrían ir desde papeletas de sanción y descuentos disciplinarios, hasta pases a disponibilidad o incluso al retiro, dependiendo de la gravedad de las faltas que se determinen.

La Policía informó que a más tardar el sábado 7 todos los agentes deberán estar debidamente notificados de la investigación, la cual está a cargo de la Oficina de Disciplina N.º 16 de la Inspectoría de la PNP.

Finalmente, la Inspectoría no descartó que durante las indagaciones puedan surgir otros indicios de faltas o delitos, como una posible entrega de dinero. En ese caso, los hechos serían puestos en conocimiento de una fiscalía penal para continuar con las investigaciones correspondientes.