Crisis del GNV: ¿Por qué aumentó el precio de la gasolina?

En el quinto día de la crisis del Gas Natural Vehicular (GNV), la escasez ya comienza a sentirse también en la gasolina. Algunos grifos de la capital amanecieron sin combustible, obligando a conductores a retirarse sin poder abastecerse.

Conductores reportaron que, al llegar a diversas estaciones de servicio, encontraron que ya no había gasolina disponible. En otros casos, los establecimientos sí cuentan con combustible, pero con precios significativamente más altos.

La ausencia de GNV ha obligado a muchos conductores a utilizar gasolina, lo que ha incrementado la demanda y generado mayor presión en los grifos. Esta situación ha provocado que algunas estaciones parezcan “grifos fantasma”, pues los vehículos ingresan para abastecerse, pero deben salir sin combustible.

INCREMENTO EN TARIFAS

Además, usuarios indicaron que el precio del galón de gasolina regular se habría incrementado considerablemente, llegando incluso a registrar aumentos de hasta 20 soles en algunos establecimientos. En ciertos casos, el galón de gasolina premium alcanza los 23 soles.

Pese a estos reportes, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló que, tras revisar los inventarios de las principales plantas de abastecimiento —Valero, Pampilla, Callao y Conchán—, no existe desabastecimiento de gasoholes ni de diésel. Sobre el alza de precios, la entidad indicó que las variaciones responden principalmente a factores del mercado internacional vinculados al contexto geopolítico en Medio Oriente.