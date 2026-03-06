San Borja: aumentan colas en paradero Aviación del corredor rojo

En el paradero Aviación del corredor rojo, ubicado en el distrito de San Borja, se registraron largas colas de pasajeros que esperaban abordar los servicios 201, 204, 206 y 209, algunos de los más demandados en la ruta hacia La Molina.

Durante el recorrido se observó un bus detenido que inicialmente se pensó estaba varado por falta de GNV. No obstante, posteriormente se confirmó que se trataba de una falla técnica, por lo que el problema no estaría relacionado con el abastecimiento de combustible.

Según el vocero de los concesionarios del sistema, Ángel Mendoza, algunos grifos donde se abastecen los buses presentan restricciones, lo que obliga a varias unidades a trasladarse hasta Ate para recargar gas natural, generando demoras en el servicio.

TIEMPO DE ESPERA

Pasajeros indicaron que el tiempo de espera se ha incrementado en algunos casos. Mientras algunos usuarios señalaron que esperan alrededor de cinco minutos, otros afirmaron que la demora puede llegar hasta los 20 minutos para poder abordar un bus.