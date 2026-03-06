Caos y largas colas por trámites en la sede de RENIEC en San Borja

Los trámites en las oficinas del Reniec se han convertido en un caos diario que parece no tener fin. Muchas personas acuden para realizar diversos procedimientos y exigen mayor rapidez en la atención, situación que se ve agravada por la mala organización dentro de la entidad.

Estos hechos resultan lamentables, por la poca organización de la entidad que hace que se refleje el malestar de las personas que permanecen durante varias horas e incluso días formando largas colas a la espera de ser atendidas.

Uno de los trámites con mayor demanda en las oficinas del Reniec es el relacionado con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación cobra mayor relevancia debido a la cercanía de las Elecciones Generales 2026.

CONGESTIÓN EN LAS OFICINAS

Muchas personas realizan largas colas para poder obtener su DNI. En esta ocasión, los más perjudicados son los jóvenes que necesitan tramitar su DNI azul o electrónico para poder cumplir con sus deberes cívicos. “Trámites para mis hijos, ya cumplieron 17 años para que renueven su DNI; lamentablemente las personas quieren colarse”, indicó una ciudadana.

Por otro lado, se pudo conocer que estos problemas se vienen repitiendo de manera constante, ya que el sistema de la entidad no sería el óptimo, lo que dificulta la realización de los distintos trámites. “El año pasado también fue igual, no hubo sistema, pero al día siguiente nos citó, nos dio una hoja y normal, esto más que todo pasa en la mañana”, finalizó.