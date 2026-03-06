Crisis energética golpea a comedores populares y ollas comunes

Alza del balón de gas, alimentos y transporte obliga a organizaciones a evaluar incremento del precio del menú.

La crisis energética que atraviesa el país viene impactando directamente en el precio del gas doméstico, un insumo indispensable no solo para los hogares, sino también para las ollas comunes y comedores populares. En distritos como el Rímac, estas organizaciones sociales enfrentan dificultades para continuar preparando alimentos debido al incremento del costo del balón de gas.

Una situación similar se vive en San Juan de Miraflores, donde los comedores populares, pese a contar con conexión a gas natural, también manifiestan preocupación por el aumento en los recibos a fin de mes y el posible desabastecimiento del servicio.

AUMENTO EN EL PRECIO DE ALIMENTOS

A esta problemática se suma el constante incremento en el precio de los alimentos y del transporte, gastos que ya venían afectando el funcionamiento de estos espacios solidarios que diariamente alimentan a decenas de familias de escasos recursos.

Frente a este panorama, representantes de ollas comunes y comedores populares advierten que la crisis los está obligando a evaluar un aumento en el precio de los menús, una medida que podría impactar directamente en los sectores más vulnerables que dependen de estas iniciativas para acceder a una comida diaria.