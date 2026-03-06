Alza del combustible podría encarecer frutas y verduras en los mercados de Lima

El incremento en el precio del combustible empieza a sentirse en los mercados y podría generar un nuevo aumento en los productos de la canasta básica. Amas de casa advierten que algunos alimentos ya han subido de precio y temen que el impacto sea mayor en los próximos días.

En distintos mercados de la capital, compradores señalan que productos como la arveja y la papa registran incrementos recientes. “La arveja ha subido demasiado y la papa también”, comentó una vecina al ser consultada sobre la variación de precios en el mercado de su barrio.

¿A QUÉ SE DEBE ESTE AUMENTO?

Transportistas que abastecen los principales centros de abasto explican que el aumento del combustible está elevando los costos de traslado de la mercadería desde regiones productoras hacia Lima. Según indicaron, el galón de combustible que antes costaba alrededor de 13.10 soles ahora llega a 16.70 soles, lo que representa un incremento de más de tres soles por galón.

Ante esta situación, los conductores señalan que se verán obligados a ajustar el costo del flete. “Voy a tener que apretar en el flete a los que llevan el producto”, explicó un transportista que traslada verduras hacia ciudades como Tarma y Huancayo.

El impacto también se refleja en el costo del transporte de carga. Si antes traer productos desde la sierra a la capital costaba cerca de 2,000 soles, ahora el servicio puede alcanzar entre 2,300 y 2,500 soles.

Comerciantes advierten que este incremento terminará trasladándose al consumidor final. Por ejemplo, una bolsa de limón que antes se vendía a 10 soles podría subir hasta 12 o 13 soles debido al mayor costo del transporte. Asimismo, algunas verduras como la zanahoria ya presentan precios elevados y podrían incrementarse entre un 15 % y 20 % en las próximas semanas.

A esta situación se suma otro problema que afecta a los transportistas: las intensas lluvias y huaicos en algunas rutas del interior del país. Los conductores señalan que, debido al mal estado de las carreteras, pueden permanecer hasta una hora detenidos, lo que retrasa el traslado de los productos.