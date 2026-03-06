Desabastecimiento de combustibles se registra en grifos de Lima Este

La crisis energética ya empieza a sentirse en la capital. En varios grifos de Lima Este se reporta desabastecimiento de GLP, gasolina regular y premium, situación que ha generado preocupación entre los conductores, quienes realizan largas colas para poder abastecer sus vehículos.

Ante este escenario, muchos optan por llenar el tanque de combustible hasta su máxima capacidad para evitar verse afectados por un posible incremento de precios o por la escasez en los próximos días. La incertidumbre ha provocado que algunos tomen medidas preventivas para asegurar su movilidad.

DISTINTOS DISTRITOS DE LIMA ESTE

Un equipo de Panamericana Televisión recorrió distintos distritos de Lima Este y constató cómo los efectos de esta crisis comienzan a impactar en los grifos, donde ya se evidencian filas de vehículos y dificultades para encontrar determinados combustibles.

Especialistas advierten que, mientras no se solucione el problema en el ducto del sistema de transporte de gas natural que traslada el recurso desde Cusco hacia la capital, el desabastecimiento podría agravarse y provocar un mayor incremento en los precios. Incluso, algunos conductores denuncian que ya no encuentran gasolina disponible en varios puntos de la ciudad.