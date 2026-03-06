Transportistas crean grupos de WhatsApp para ubicar grifos con combustible

La crisis energética también golpea al sector transporte. Ante el desabastecimiento de combustible en varios grifos de Lima, transportistas han optado por crear grupos de WhatsApp para compartir en tiempo real la ubicación de estaciones donde aún se puede abastecer gasolina, diésel o gas natural vehicular.

Miguel Ángel Palomino, dirigente del sector y conductor de un bus que funciona con GNV, relató que la situación obliga a muchos choferes a detener sus unidades tras completar el primer recorrido del día, mientras buscan dónde recargar combustible para continuar trabajando.

Por su parte, el dirigente Martín Ojeda advirtió que a la crisis se suma la falta de información clara sobre el estado de los grifos. Los transportistas señalan que, más allá de aplicaciones como Facilito, necesitan comunicación directa con las autoridades y mayor fiscalización para evitar irregularidades en la venta de combustible.

“La flota tiene que moverse. No se dejó de moverse en pandemia y no puede ser que esta situación gane”, afirmó Ojeda. En medio de la incertidumbre, algunos transportistas han reducido la salida de sus unidades y recorren varios distritos intentando encontrar combustible, mientras advierten que la escasez también podría generar especulación en los precios.