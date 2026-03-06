Largas colas para recoger DNI en sede de RENIEC en Miraflores

Se vienen registrando largas colas en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y la sede ubicada en Miraflores no fue la excepción. Los usuarios permanecen durante varias horas esperando ser atendidos, situación que también se ha visto agravada por la caída del sistema de la entidad.

Tras la reestabilización del sistema, muchas personas acudieron a continuar con la emisión de sus trámites; sin embargo, la alta demanda generó una saturación en la atención, lo que provocó demoras por parte del personal encargado.

PERSONAS HACEN LARGAS COLAS

Ante la falta de atención, muchas personas esperan durante largas horas desde tempranas horas de la mañana e incluso se acomodan en los alrededores para no perder su turno. “Estamos ya desde la mañana, desde las 9 de la mañana, y no avanza y no vienen a decirnos nada”, indicó una ciudadana.

Uno de los trámites más solicitados es el recojo del DNI, ya que muchos ciudadanos buscan actualizar su documento de identidad previo a las Elecciones Generales que se realizarán en el mes de abril.

RENIEC ATENDERÁ FIN DE SEMANA

Por otro lado, ante la alta demanda por la entrega del DNI, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció la apertura de fechas especiales de atención los días sábado 7 y domingo 8 de marzo en 10 agencias de Lima, entre ellas las de Independencia, Miraflores, Chosica, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Huacho y Cañete. La atención para el recojo del documento se realizará desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m.