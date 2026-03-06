Indecopi inició fiscalización en grifos por venta de combustible

Continúa la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo con el combustible a nivel nacional. Si bien aún se encuentra gasolina en algunos grifos, esta se vende a precios elevados, lo que muchos consideran cuestión de suerte, ya que la mayoría de establecimientos se encuentra desabastecida.

Un grifo ubicado en la Av. El Río, en el distrito de Breña, viene ofreciendo combustible a un precio considerablemente elevado. Cabe señalar que anteriormente este establecimiento mantenía una tarifa más accesible; sin embargo, en menos de dos días el precio se incrementó en aproximadamente dos soles.

FISCALIZACIÓN POR PARTE DE INDECOPI

Ante esta situación, personal del área de fiscalización del Indecopi viene realizando inspecciones ante la posibilidad de que algunos grifos estén acaparando combustible para esperar un incremento en los precios y luego venderlo. No obstante, por el momento esta situación se mantiene en el ámbito de la especulación.

Esta situación ha llevado a que el propio presidente de Indecopi, Alberto Villanueva, llegue hasta diversos grifos de la ciudad para verificar que la venta de combustible se esté realizando de manera legal.

MULTA POR INCUMPLIR LA LEY

Tras estas especulaciones, el Indecopi advirtió que el acaparamiento de combustible constituye una práctica desleal y anticompetitiva. Según señaló el presidente de la entidad, Alberto Villanueva, incurrir en este tipo de conductas podría derivar en multas que superan los 5 millones de soles. “Si encontramos nosotros infracciones al código del consumidor previa investigación, puede cargar una multa de más de 450 UIT”, indicó.

Por otro lado, señaló que los precios del combustible son fijados por el mercado, ya que dependen de la oferta y la demanda. En ese sentido, explicó que ante un escenario de escasez es lógico que los precios tiendan a elevarse. “Lo que no puede suceder es que alguien comience a especular con el precio o que se ponga de acuerdo con la otra estación de servicio para elevar el precio”, finalizó.