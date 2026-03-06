Asociación de Grifos del Perú advirtió desde febrero sobre escasez de gasolina

Letreros apagados en los grifos que antes anunciaban los precios de los combustibles se han convertido en el reflejo de una problemática que preocupa a conductores y transportistas: la escasez de gasolina en varios puntos del país.

Aunque en un inicio se especuló que el problema estaría relacionado con la sobredemanda por la crisis del gas natural o incluso con factores internacionales como conflictos en el Medio Oriente, representantes del sector aseguran que el origen de la situación se remonta a varios meses atrás.

SITUACIÓN HABRÍA SIDO ADVERTIDA

El director de la Asociación de Grifos del Perú, Carlos Puente, explicó que los problemas para adquirir combustibles líquidos comenzaron desde diciembre, cuando importadores y productores empezaron a imponer cuotas de compra a las estaciones de servicio.

La situación ya había sido advertida por la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú en febrero. En una carta enviada el 10 de ese mes al viceministro del Ministerio de Energía y Minas del Perú, el gremio alertó sobre un posible riesgo de desabastecimiento en diversas zonas del país y solicitó la adopción de medidas regulatorias para evitar la crisis.

Según el documento, las importadoras habrían reducido la cantidad de combustible que venden a los grifos, lo que obligó a las estaciones a disminuir sus compras desde finales del año pasado. Paralelamente, la capacidad de producción de Petroperú también habría disminuido, agravando el panorama.

Este escenario, sumado a la especulación de algunas empresas del sector, terminó desencadenando la actual crisis de abastecimiento. Las consecuencias de esta situación también se reflejan en las largas colas registradas en los alrededores de la Refinería La Pampilla. La reducción en la capacidad de despacho ha provocado demoras en la distribución del combustible.