Hoy se estrena 'La Verdad a Prueba': el nuevo programa de Andrea Llosa por Panamericana TV

ACTUALIZACIÓN

La espera terminó. Hoy 9 de marzo, la conductora Andrea Llosa regresa a la pantalla de Panamericana Televisión con su nuevo programa “La Verdad a Prueba”, un formato que buscará revelar la verdad detrás de conflictos familiares, infidelidades y traiciones mediante el análisis de especialistas.

El espacio, que se emitirá a las 7:30 p.m., contará con la participación de profesionales como psicólogos forenses, peritos informáticos, mentalistas y expertos en polígrafo, quienes ayudarán a analizar cada caso presentado en el programa.

Durante una entrevista en el noticiero 24 Horas Mediodía, Llosa explicó que el objetivo del formato es ofrecer una mirada distinta a los conflictos personales. “Creo que todas las personas hemos estado en ambas partes en algún momento. No se trata de tu versión ni de mi versión; en este caso hay especialistas, está el polígrafo y expertos en microgestos”, señaló.

La conductora también destacó que el programa busca abordar las historias con herramientas profesionales y no con especulaciones. “Aquí no hay charlatanes, aquí hay especialistas. Siento que uno no tiene miedo a decir la verdad, sino a las consecuencias. La verdad te libera y también permite comprender, perdonar y finalmente cerrar heridas”, agregó.

NOTA ORIGINAL

NOVEDOSOS Y AUDACES

En este nuevo espacio, el programa recurrirá a más pruebas científicas para solucionar los problemas que traten, lo que permitirá obtener resultados inobjetables solucionado así los casos que se presenten en este nuevo espacio.

Con el programa “La Verdad a Prueba” la comunicadora regresa a Panamericana Televisión después de 20 años. Ella se inició como reportera en el programa Panorama, donde realizó reportajes novedosos y muy audaces.