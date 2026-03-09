Panaderos no descartan subir el precio del pan si continúa crisis energética

La crisis energética en Perú continúa generando preocupación y ya impacta a distintos sectores, especialmente al transporte público y privado en Lima, mientras que hogares y pequeños negocios también enfrentan las consecuencias del encarecimiento de los combustibles. Esta situación se arrastra desde el 1 de marzo, cuando comenzaron a registrarse problemas en el abastecimiento de gas natural, lo que ha provocado incrementos en los precios y dificultades para varios rubros de la economía.

Uno de los sectores que también podría verse seriamente afectado es el de las panaderías, debido al incremento en los costos de energía necesarios para la producción diaria. Así lo advirtió Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Panadería y Pastelería (Aspan), quien señaló que el aumento del precio de los combustibles ya está impactando en la elaboración del pan, aunque por ahora el sector está absorbiendo el sobrecosto para evitar un alza inmediata.

“Confiamos en que en estos 15 días la situación pueda mejorar. Nosotros podemos resistir y asumir estos sobrecostos temporalmente; sin embargo, si el problema continúa será muy difícil sostenerlo, sobre todo porque también ha subido el dólar”, indicó el representante del gremio, al precisar que por el momento no se incrementará el precio del pan.

Asimismo, explicó que el abastecimiento de insumos básicos como la harina se mantiene estable, pero el principal problema radica en el aumento del precio de los combustibles utilizados en los hornos industriales. “El 70% de las panaderías utiliza petróleo, alrededor del 20% usa GNV y cerca del 10% electricidad o sistemas combinados. Los hornos funcionan con estos combustibles y no es posible cambiarlos de manera inmediata”, recalcó.

GAS DOMÉSTICO SUPERA LOS 100 SOLES EN ALGUNOS DISTRITOS

En medio de este escenario, el precio del balón de gas doméstico (GLP) continúa subiendo y en algunos distritos de Lima ya supera los 100 soles, generando preocupación entre los consumidores. Varias distribuidoras han reportado problemas de abastecimiento, lo que ha obligado a elevar los precios ante la alta demanda y la escasez del producto.