Pollo, huevo, verduras y frutas suben de precio por crisis energética

Comerciantes y emprendedores aseguran que el incremento del precio del gas y del transporte está elevando el costo de los productos de primera necesidad.

La crisis energética comienza a sentirse con fuerza en los mercados y negocios de comida. Comerciantes y emprendedores aseguran que el incremento del precio del gas y del transporte está elevando el costo de los productos de primera necesidad, afectando directamente a la canasta básica familiar.

Vendedores señalan que el traslado de mercadería se ha encarecido considerablemente en las últimas semanas. “Antes la movilidad costaba entre 10 y 15 soles, ahora quieren cobrar entre 25 y 30 soles. Además pagamos carreta para mover los productos”, comentó una comerciante de un mercado local.

INCREMENTO EN PRECIO DEL POLLO

El aumento también impacta en alimentos clave de la dieta diaria. Uno de los productos más consumidos, el pollo, ha registrado un incremento significativo. “El flete nos están cobrando el doble. Antes pagábamos 10 soles y ahora 20. El pollo también ha subido demasiado, el kilo está llegando hasta 13 soles”, explicó un vendedor.

Las juguerías tampoco escapan a esta problemática. Los negocios que trabajan con frutas aseguran que el costo del traslado también se ha elevado. “La semana pasada el transporte costaba 15 soles desde la frutería hasta acá, ahora están cobrando 20 soles, pese a que está cerca”, señaló una comerciante.

Los restaurantes que ofrecen menú económico también enfrentan dificultades para mantener sus precios. Un dueño de restaurante explicó que el aumento del gas y de los insumos está reduciendo sus ganancias. “El balón de gas está costando entre 60 y 65 soles. Además han subido productos como el limón y la papa. Un menú que vendíamos a 10 soles no lo podemos subir porque la gente ya no quiere pagar más”, indicó.

Durante un recorrido por distribuidoras de gas doméstico, se constató que en varios locales el producto escasea. En algunas zonas, el precio del balón de gas incluso supera los 100 soles. En San Miguel, por ejemplo, un comerciante indicó que el producto se vende hasta en 110 soles. “A mí me ha costado entre 73 y 80 soles y lo estoy vendiendo a 110 porque también tenemos que cubrir gastos de local, personal y combustible”, explicó.

Los vendedores de gas aseguran que los mayoristas les han indicado que el abastecimiento se normalizará en los próximos días y que el precio podría reducirse progresivamente. Sin embargo, por ahora, el incremento continúa afectando a comerciantes y consumidores.