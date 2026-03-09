Cerca de 12 mil cisternas a GNV están paralizadas y afectan distribución de combustibles en el país

El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) no solo ha obligado a miles de conductores a dejar de utilizar este combustible, sino que también está afectando seriamente al transporte de carga pesada en el país. La situación ha provocado que miles de camiones, especialmente cisternas que operan con este sistema, permanezcan detenidos o varados en distintas carreteras.

Según representantes del sector transporte, alrededor de 335 mil vehículos livianos que funcionan con GNV han tenido que migrar temporalmente a otros combustibles debido a la escasez del recurso. Sin embargo, el impacto también alcanza al transporte de carga. De acuerdo con Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportadores de Carga y Logística del Perú & América, en el país existen aproximadamente 246 mil empresas de transporte, que en conjunto operan cerca de 440 mil camiones.

De ese total, alrededor de 80 mil unidades funcionan con GNV, entre ellas una importante cantidad de camiones cisterna utilizados para trasladar combustibles como gasolina y diésel. “El promedio de camiones cisterna que funcionan con GNV está entre 10 mil y 12 mil unidades, las mismas que se encargan de transportar combustibles. Pero ahora también tienen problemas de abastecimiento”, explicó el representante del gremio.

Estas cisternas cumplen un rol clave en la cadena de suministro energético, ya que se encargan de recoger y distribuir combustibles hacia distintos puntos del país. Sin embargo, al depender del GNV para operar, muchas de ellas han quedado paralizadas.

Especialistas advierten que esta situación complica aún más el abastecimiento de combustibles, que ya enfrenta una alta demanda. Si las cisternas encargadas de transportar gasolina y diésel no pueden movilizarse, el problema de escasez podría agravarse.

Según estimaciones del sector, cerca de 12 mil cisternas con sistema GNV se encuentran actualmente detenidas, sin poder distribuir combustibles en diversas regiones del país. Ante este panorama, la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú señaló que ha enviado comunicaciones a distintos ministerios para advertir sobre la situación, aunque hasta el momento no habrían recibido respuesta.

PARO DE TRANSPORTISTAS

El gremio también es uno de los impulsores del paro de transportistas convocado para el 12 de marzo, con el objetivo de exigir medidas urgentes que permitan restablecer el abastecimiento de GNV y normalizar las operaciones del sector.