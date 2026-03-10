Advierten que estaciones de servicio podrían quedarse sin GLP en los próximos días

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que mantiene un monitoreo permanente del abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la crisis energética que atraviesa el Perú.

A través de un comunicado, la entidad señaló que hasta el 9 de marzo se ha verificado que los principales terminales de combustibles ubicados en Callao, La Pampilla, Valero, Conchán y Tescom cuentan con inventarios combinados que permitirían atender la demanda durante el periodo de emergencia.

Asimismo, Osinergmin detalló la situación del Gas Licuado de Petróleo (GLP) tras un monitoreo realizado en diversas plantas de almacenamiento y distribución. Según la entidad, las estimaciones de autonomía son las siguientes: Pluspetrol Pisco con 5.5 días, Solgas con 3.7 días, Zeta Gas con 1.5 días y Terminales del Perú (TDP) con 2.3 días.

ASOCIACIÓN DE GRIFOS SE PRONUNCIA

Al respecto, el director de la Asociación de Grifos, Carlos Puente, indicó que las cifras difundidas por Osinergmin reflejan el tiempo que duraría el combustible disponible, pero bajo condiciones de atención restringida.

“Estas cifras muestran lo que queda hasta que se termine el combustible, pero con una atención muy limitada”, señaló. Puente advirtió además que, de mantenerse la situación actual, varias estaciones de servicio podrían quedarse sin GLP en los próximos días.

“Creo que muy pronto las estaciones ya no van a tener GLP porque van a priorizar el abastecimiento. Tendremos que esperar que el ducto sea reparado o que entre el 16 o 18 de marzo llegue un buque al país con GLP para restablecer el suministro”, agregó.