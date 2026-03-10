Corredor Morado: crisis de GNV retrasa abastecimiento de buses y genera aglomeraciones en paraderos

El vocero del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, advirtió que el sistema de transporte enfrenta dificultades para abastecerse de Gas Natural Vehicular (GNV) en medio de la crisis energética que afecta al país, situación que podría impactar en la operación del transporte público.

Según explicó, actualmente no existe claridad desde el Gobierno sobre cuánto tiempo más se contará con el suministro de gas para mantener el servicio con normalidad.

“No sabemos hasta cuándo tenemos GNV. Estamos teniendo problemas para abastecernos y el tema del gas ha sido muy mal distribuido. El Metropolitano y los corredores Rojo y Azul funcionan al 100 % con gas. En el caso del Corredor Morado, el 60 % de las unidades usa diésel y el 40 % gas”, señaló.

“El problema es cuando se acabe el gas. Aproximadamente los corredores y el Metropolitano necesitan cerca de 900 mil metros cúbicos de gas por día para operar sus rutas tradicionales. Pero nadie nos dice hasta cuándo va a durar ni cuál es el plan B si se termina. Se ha planificado muy mal, no hay un plan de riesgo”, agregó.

AFECTACIÓN EN SUS OPERACIONES

Asimismo, precisó que el abastecimiento de combustible se ha vuelto más lento, lo que está afectando las operaciones diarias de los buses. “Antes el abastecimiento demoraba 15 minutos por bus y ahora está tomando cerca de una hora. Esto está afectando nuestras operaciones, los buses se retrasan y, por ende, los paraderos están más aglomerados de pasajeros”, sostuvo.