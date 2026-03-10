Cae 'La Tía Maricucha' cuando intentaba ingresar marihuana al penal Castro Castro

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturaron a una mujer de 48 años, conocida como “La Tía Maricucha”, cuando presuntamente intentaba ingresar marihuana al penal de Castro Castro ocultándola en sus partes íntimas.

La intervención se realizó en el frontis del mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra, tras un trabajo de seguimiento realizado por los efectivos policiales. La mujer fue identificada como Carmen Rosa Amable Rosas, quien fue intervenida por agentes y posteriormente sometida a un registro personal por personal femenino.

Durante la revisión, los efectivos encontraron un paquete cilíndrico oculto en sus partes íntimas que contenía aproximadamente 380 gramos de marihuana. De acuerdo con las primeras indagaciones, el estupefaciente tenía como destinatario a un interno conocido con el alias de “Chapulín”, quien se encuentra recluido en el pabellón 6 del penal Castro Castro.

Las autoridades indicaron que la detenida formaría parte de una organización criminal dedicada al ingreso de droga al centro penitenciario, en la que cada integrante cumple funciones específicas. Según explicó la Policía, algunas personas se encargan de empaquetar la droga, otras de transportarla e ingresarla al penal, mientras que dentro del establecimiento penitenciario existen quienes se encargan de recibirla y distribuirla.

Durante su intervención, la mujer señaló que por trasladar el estupefaciente iba a recibir entre 500 y 600 soles, dinero del cual una parte sería destinada a la persona que prepara los paquetes de droga.