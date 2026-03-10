Poder Judicial libera a ‘Negro Marín’ tras su extradición desde España: Fiscalía apelará decisión

El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Marín Morón, conocido como ‘Negro Marín’, quien fue extraditado desde España hace una semana. Con esta decisión, el investigado afrontará el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones, pese a que es señalado como presunto líder de una organización criminal.

El fiscal provincial Edwin Velásquez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, criticó la resolución judicial al considerar que no se valoraron adecuadamente los elementos de convicción reunidos durante la investigación policial contra el presunto cabecilla.

En declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público sostuvo que el juez no tomó en cuenta diversos informes y pruebas recopiladas por la Policía Nacional que, según indicó, sustentaban la solicitud de prisión preventiva contra el investigado por los delitos vinculados al sicariato y la extorsión.

MP APELARÁ DECISIÓN

Asimismo, Velásquez señaló como preocupante que el mismo magistrado que autorizó la extradición de Marín Morón desde España haya descartado ahora la existencia de una organización criminal. Ante esta situación, el Ministerio Público informó que apelará la decisión judicial, mientras continúan las investigaciones en el caso denominado “Los sanguinarios de la construcción”.