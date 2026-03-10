Sube el precio de la gasolina premium y continúan colas en grifos por crisis de combustibles

El precio del combustible continúa en aumento en medio de la crisis energética. En un grifo de Petroperú ubicado en la avenida México, el galón de gasolina premium llegó a S/ 18.49, lo que representa un incremento de 50 céntimos respecto al día anterior, mientras conductores siguen formando largas filas para poder abastecerse.

En el establecimiento ya no hay gasolina regular, diésel ni gas licuado de petróleo (GLP), situación que complica aún más el panorama para los conductores. Pese a ello, decenas de vehículos permanecen en cola para adquirir el único combustible disponible: gasolina premium.

CAMBIO DE COMBUSTIBLE

Algunos taxistas indicaron que se han visto obligados a cambiar de combustible debido al desabastecimiento y al fuerte incremento del GLP. Un conductor señaló que antes pagaba alrededor de S/ 6 por galón, pero ahora lo encuentra hasta S/ 15, por lo que decidió trabajar con gasolina a pesar de que también es más costosa.

Especialistas del sector advierten que la situación podría agravarse en los próximos días. Según la Asociación de Grifos, el precio de la gasolina podría llegar hasta S/ 30 por galón, mientras entidades como Indecopi y Osinergmin ya realizan labores de fiscalización para evitar acaparamiento o concertación de precios en medio de la crisis.