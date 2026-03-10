Conflicto en Medio Oriente impacta en el tipo de cambio del dólar en Perú

En medio de la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, el tipo de cambio del dólar viene registrando fuertes fluctuaciones frente al sol peruano. Durante la jornada, la cotización de la divisa estadounidense inició alrededor de los 3.50 soles, pero con el transcurso de las horas descendió hasta situarse cerca de los 3.42 soles, reflejando la volatilidad de los mercados internacionales.

ESPECIALISTA OPINA

De acuerdo con el economista Jorge González Izquierdo, estos movimientos responden a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la guerra en Irán estaría próxima a terminar, lo que generó una reacción inmediata en los mercados.

El especialista explicó que estas afirmaciones provocaron una rápida caída en el precio del petróleo, que había alcanzado los 120 dólares por barril y descendió hasta niveles cercanos a los 85 o 86 dólares.

Asimismo, indicó que el anuncio contribuyó a la recuperación de las bolsas de valores en Estados Unidos y otros mercados internacionales, además de generar una mayor estabilidad en el tipo de cambio.

Ante un eventual escenario de mayor volatilidad, el Banco Central de Reserva del Perú cuenta con herramientas para intervenir en el mercado cambiario. El país dispone de cerca de 100 mil millones de dólares en reservas internacionales, de los cuales aproximadamente 66 mil millones son administrados por la entidad monetaria.

Estas reservas permiten al banco central inyectar dólares al mercado cuando la divisa se eleva demasiado, con el objetivo de moderar su precio, o retirarlos cuando el tipo de cambio cae de manera pronunciada.