¿Gobierno debe activar fondo de estabilización de precios de combustible?

En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el sector transporte expresó su preocupación por el incremento y la volatilidad en los precios de los combustibles. Esta situación golpea a un parque automotor nacional que depende en gran medida del diésel y la gasolina para su funcionamiento.

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló que la situación es crítica debido a que la mayor parte de la flota vehicular del país opera con diésel. Explicó que el 90% del transporte interprovincial y de carga pesada utiliza este combustible, mientras que alrededor del 80% del transporte urbano también depende de él. Según indicó, actualmente existe una fuerte especulación en el mercado que estaría presionando los precios al alza.

Ante este escenario, el representante del gremio de transportistas consideró que el Gobierno debería activar de manera urgente el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que permite amortiguar el impacto de los altos precios internacionales del petróleo y sus derivados. De acuerdo con Ojeda, este fondo permitiría evitar incrementos bruscos en el precio del diésel que terminan afectando directamente a transportistas y usuarios.

¿EN QUÉ CONSISTE FONDO DE ESTABILIZACIÓN?

Por su parte, el economista Diego Macera explicó que el objetivo del fondo es mantener los precios de los combustibles dentro de una banda para evitar variaciones excesivas. No obstante, sostuvo que si la reparación del ducto de Camisea se concreta antes de lo previsto, el mercado podría estabilizarse y no sería necesario aplicar medidas extraordinarias. Mientras tanto, un sector del gremio de transporte de carga pesada ha convocado a una paralización indefinida para este jueves en protesta por la crisis energética.