Estación Javier Prado: bus varado genera demoras en servicio del Metropolitano

Un bus del Metropolitano quedó varado la noche de este martes a la altura de la estación Javier Prado, en la Vía Expresa Paseo de la República, lo que ocasionó demoras en el servicio y largas filas de pasajeros en plena hora punta. El incidente afectó principalmente a los usuarios que se dirigían hacia la estación Central.

La unidad averiada bloqueó el paso de otros buses que se desplazaban desde el sur hacia el norte, generando congestión en la circulación de las unidades del sistema. Como consecuencia, varios servicios registraron retrasos mientras el personal operativo intervenía para retirar el vehículo y restablecer el flujo normal.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios Expreso y el regular C fueron los más afectados por esta situación. Ante la emergencia, algunas unidades tuvieron que ser desviadas de manera temporal hacia la vía mixta para mantener la continuidad del servicio.

SE REGISTRARON LARGAS COLAS

El incidente generó molestias entre los usuarios del Metropolitano, quienes tuvieron que esperar más tiempo del habitual para abordar los buses y dirigirse a sus destinos. Mientras tanto, la ATU indicó que su personal se encontraba trabajando en la zona para retirar la unidad averiada y normalizar las operaciones lo antes posible.