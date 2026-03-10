La Liga Contra el Cáncer lanza campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”

La detección temprana del cáncer de cuello uterino puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el Perú, se estima que siete mujeres fallecen cada día a causa de esta enfermedad y que el 70% de los casos se diagnostican cuando ya se encuentran en estadios avanzados, lo que reduce considerablemente las posibilidades de tratamiento oportuno.

Ante esta situación, la Liga Contra el Cáncer lanzó la campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”, con el objetivo de visibilizar la Ley N.° 31561, que otorga a las trabajadoras un día libre remunerado al año para realizarse exámenes preventivos. El presidente de la institución, Adolfo Dammert Ludowieg, destacó que este beneficio busca facilitar que más mujeres puedan acceder a controles médicos sin afectar sus labores.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de figuras públicas que se han sumado como embajadoras. Entre ellas destacan las conductoras Carla Muscchi, del programa Panorama, y Thais Casalino, de Calle No Calla, quienes enviaron un mensaje de concientización sobre la importancia de la prevención y el autocuidado como parte del empoderamiento femenino.

DESPISTAJES GRATUITOS

Según cifras oficiales, solo el 50% de mujeres entre 25 y 64 años se realiza el tamizaje primario para detectar lesiones en el cuello uterino. Por ello, la Liga Contra el Cáncer recordó que ofrece despistajes gratuitos y evaluaciones ginecológicas desde 40 soles en sus sedes de la avenida Brasil 2746, en Pueblo Libre, y la avenida Nicolás de Piérola 727, en el Cercado de Lima.

Para mayor información, las personas pueden comunicarse al (01) 204-0404 o al WhatsApp 993 765 019.