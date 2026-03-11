Pareja es asaltada cuando regresaba del hospital en El Agustino: mujer acababa de recibir el alta médica

Una pareja fue víctima de un violento asalto cuando regresaba a su vivienda tras pasar la noche en un hospital. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en el distrito de El Agustino.

Según relataron las víctimas, ambos caminaban hacia su casa cuando fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en una mototaxi. La mujer, quien acababa de recibir el alta médica y aún se encontraba debilitada por los medicamentos, fue encañonada junto a su esposo.

“Yo estaba mal, estaba regresando del alta que me habían dado del hospital. Estaba con mi esposo. Primero pasó la moto por la parte de allá y cuando estaba por acá le dije a mi esposo: esa moto me da mala espina”, contó la víctima.

Durante el asalto, el hombre fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma por uno de los delincuentes, pese a que no opuso resistencia. Ante la amenaza de los sujetos, la mujer entregó su cartera, donde llevaba sus medicamentos y documentos médicos que había recibido tras su salida del hospital.

HECHO OCURRIÓ A METROS DE PUESTO DE SERENAZGO

Vecinos de la zona denunciaron que el asalto ocurrió a pocos metros de un puesto de auxilio rápido del Serenazgo, el cual, aseguran, no cuenta con personal ni patrullaje constante. Ante esta situación, los residentes pidieron la presencia del alcalde de El Agustino, Richard Soria, pues aseguran sentirse desprotegidos pese a la existencia de cámaras de seguridad municipales en la zona.