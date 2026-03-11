Canasta familiar en Lima se dispara hasta 120 soles: familias ajustan gastos por alza de precios

Los precios de los productos básicos se disparan en distritos como Comas, Los Olivos y Jesús María, donde las familias ahora gastan entre 80 y 120 soles para cubrir su canasta familiar. Muchos vecinos reportan que deben reducir sus comidas ante los incrementos en alimentos, jabón, pan y champú.

POLLO, PAPA Y VERDURAS

En supermercados de Comas, los precios habrían subido hasta un 40%, mientras que en Jesús María los usuarios señalan un incremento promedio del 30%. Productos como pollo, papa y verduras registran los mayores aumentos: la berenjena llega a 14 soles el kilo, el pollo a 12 soles y la papa entre 5 y 5 soles por kilo.

“Antes venía con 20 soles para hacer el mercado, ahora necesito al menos 30 o 40 para un estofado, y si somos varios, no alcanza”, señaló una vecina de Los Olivos. Otro comprador agregó: “Todo ha subido, incluso el pollo ha subido aproximadamente 500 soles más, ahora compro solo lo básico para una sopa o un poco de espinaca”.

Así, los aumentos en los precios de la canasta familiar afectan directamente al bolsillo de los peruanos, obligando a ajustar presupuestos y priorizar lo esencial en la alimentación diaria.