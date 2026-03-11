Dictan nueve años de prisión contra Nilver Huarac por colusión agravada

El Poder Judicial dictó condenas de prisión efectiva contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y el productor musical Nilver Huarac por el manejo irregular de los fondos generados durante las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao.

Según informó el Ministerio Público del Perú, los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, así como el exjefe de Logística Juan Solís, fueron condenados a seis años de prisión efectiva. En tanto, Huarac recibió una condena de nueve años de cárcel como cómplice primario del delito de colusión agravada.

De acuerdo con la acusación fiscal, sustentada en el juicio oral por el fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González, los sentenciados concertaron para defraudar al Estado mediante un esquema que permitió que el empresario musical obtuviera más de 440 mil soles provenientes de la venta de entradas a un evento financiado íntegramente con recursos públicos.

La investigación del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao determinó que los exfuncionarios omitieron deliberadamente regular el cobro de boletos en los contratos de organización del festival. Esta omisión facilitó que Huarac recaudara dinero por la venta de entradas que nunca ingresó a las cuentas del gobierno regional, pese a que la propia entidad difundía oficialmente el costo de los ingresos al evento.

APELARÁN SENTENCIA

Por su parte, la defensa de Nilver Huarac sostuvo que su patrocinado mandó confeccionar las entradas de manera unilateral con el fin de llevar un control del número de asistentes al evento. No obstante, la Fiscalía consideró que esta acción formó parte de una concertación entre los involucrados para permitir la venta de boletos y beneficiar económicamente al productor. Finalmente, la defensa informó que ya presentó un recurso de apelación con el objetivo de revocar la sentencia.