Huacho: Hallan 24 sacos de marihuana camuflados en cisterna

En medio de la escasez de combustible que afecta a varios grifos en las regiones del norte chico, algunos delincuentes estarían aprovechando esta situación para trasladar droga y burlar los controles policiales.

Este es el caso en la región de Huacho por horas de la noche; se registró que presuntos delincuentes habrían querido ingresar droga oculta en uno de los compartimientos de una cisterna.

Tras percatarse de la situación, efectivos policiales interceptaron el vehículo y detuvieron a los sospechosos, haciendo una requisa en donde encontraron escondida la sustancia en diferentes sacos.

POLICIA DETUVO A DELINCUENTES

Durante un operativo realizado por parte de la Policía Nacional del Perú, se logró intervenir el vehículo de carga pesada, logrando identificar el acto delictivo. “Estas personas pretendían distraer a la Policía Nacional en el transporte de un líquido elemento que falta en este sector, con el transporte ilegal de esta mercadería de marihuana cannabis activa que iba a ser distribuida”, agregó el agente policial.

Tras esta intervención se logró decomisar 24 sacos de marihuana escondidos en uno de los compartimientos de la cisterna. “En uno de los compartimentos se logró ubicar 24 sacos, que al parecer con 15 kilos cada uno, estamos hablando de 360 kilos y podría ser más”. Agregó.

SEGUNDO VEHÍCULO DETENIDO

Asimismo, otro vehículo venía acompañando a la unidad de carga pesada, por lo que también fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú. Tras este operativo, tres personas de nacionalidad peruana fueron detenidas.

Por otro lado, las sospechas de que esta droga iba a ser distribuida aumentan, ya que fue hallada en un estado aparentemente listo para su comercialización. “Estamos viendo como hipótesis que iba a ser redistribuida porque es una droga tipo marihuana que ya está en proceso de distribución de secado, por eso se preveía que iba a ser repartida en la región”, finalizó.