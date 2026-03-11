Policía Municipal de Madrid capacitará a personal para la futura Guardia Municipal de Lima

Una delegación de alto nivel de la Policía Municipal de Madrid inició este lunes un periodo de formación en la capital peruana con el objetivo de apoyar la creación de una futura Guardia Municipal en Lima.

ALCALDE SE PRONUNCIA

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó la importancia de que el Gobierno Central considere esta propuesta y señaló que también se ha planteado la creación de una oficina de seguridad ciudadana que estaría encabezada por un “zar” de la seguridad.

En esa línea, explicó que la visita de la delegación española incluye la capacitación de serenos y gerentes de seguridad ciudadana de la municipalidad. Este proceso de formación se desarrollará hasta el viernes.

Ante las críticas surgidas por la implementación de este modelo, debido a las diferencias entre el contexto de Madrid y el de Lima, Reggiardo señaló que diversos países de Latinoamérica cuentan con cuerpos de seguridad municipal similares que han tenido resultados positivos.

Además, el burgomaestre indicó que el objetivo de la iniciativa es profesionalizar el servicio de seguridad ciudadana en la capital. Finalmente, indicó que los gastos de esta iniciativa corren por cuenta de la Municipalidad de Lima.