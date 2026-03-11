‘Los Temibles del Norte’: robaban y se cambiaban de ropa para despistar

La delincuencia no se detiene. La banda criminal denominada “Los Temibles del Norte” fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú, ya que sus integrantes se dedicaban a cometer robos a mano armada en las calles.

Una de las peculiaridades de estos delincuentes era que, tras cometer los robos, contaban con prendas adicionales para cambiarse, esto con el objetivo de despistar a las autoridades y evitar ser identificados.

La Policía Nacional del Perú logró identificar y capturar a estos delincuentes, a quienes se les encontraron diversas armas de fuego con las que ejecutaban sus robos. Además, se incautó un auto blanco que también utilizaban para cometer sus delitos.

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA

La División de Investigación de Robos, con apoyo del área de inteligencia de la Dirincri, logró identificar el paradero de estos delincuentes, quienes minutos antes habían ejecutado otro robo contra una ciudadana.

Durante la detención también se encontró que los delincuentes llevaban varias prendas de ropa debajo de la que vestían. Esto con el objetivo de que, tras cometer un robo, pudieran quitarse una prenda y quedar con otra diferente, evitando así ser identificados.

DELINCUENTES DETENIDOS

Por otro lado, los delincuentes fueron detenidos y sometidos a los exámenes correspondientes de medicina legal. Posteriormente, serán trasladados a la Dirincri, donde continuarán las investigaciones del caso.

Al momento de su detención, se les encontró un arma de fuego, réplicas de revólver, dos réplicas tipo pistola, así como un revólver calibre 38 con la serie erradicada y municiones. Asimismo, se les incautaron vehículos que utilizaban para delinquir, entre ellos un auto blanco y una motocicleta que había sido reportada como robada.