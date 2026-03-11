Cancillería informa sobre situación de peruanos varados por conflicto en Medio Oriente

El director general de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Bravo Carranza, se pronunció sobre la situación de los ciudadanos peruanos que se encuentran varados debido al conflicto en Medio Oriente.

CIFRAS

En entrevista con 24 Horas Edición Mediodía, el funcionario explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú viene adoptando medidas para asistir y evacuar a los compatriotas afectados, principalmente aquellos que permanecen en el aeropuerto de Dubái.

Según detalló, inicialmente se reportaron cerca de 70 peruanos varados en esa ciudad; sin embargo, gracias a gestiones realizadas a través del consulado, la cifra se redujo a 32. “A través del consulado general de Dubái estamos ayudándoles a reprogramar sus vuelos. Eran cerca de 70 varados, ahora solo quedan 32. Gracias a las gestiones se les ha ubicado en un hotel en un estado cercano; otros se encuentran en Airbnb y no han solicitado ayuda”, indicó.

Bravo Carranza también precisó que hay ciudadanos peruanos afectados en otras ciudades de la región. En Doha se reportan cerca de 30 personas varadas, mientras que en Israel y Líbano también hay peruanos que han manifestado su intención de salir de esos territorios.

Asimismo, señaló que en Irán residen alrededor de 130 ciudadanos peruanos, en su mayoría mujeres que han formado familias con ciudadanos iraníes. Hasta el momento, ninguno de ellos ha solicitado ser evacuado, aunque la Cancillería se mantiene atenta ante cualquier pedido.

El funcionario reiteró que las autoridades peruanas continúan monitoreando la situación para brindar apoyo y asistencia a los connacionales que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto.