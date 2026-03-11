Suben precios de menús por falta de gas en el Mercado de Magdalena

Tras la crisis energética que ha provocado el alza en el precio del gas y de los productos básicos, muchos restaurantes que ofrecen menú han decidido incrementar el costo de sus platos para poder solventar los gastos adicionales que enfrentan.

Esta problemática se ha extendido a nivel nacional, donde muchos puestos de venta de menú han optado por aumentar sus precios y, además, preparar platos que requieran menos tiempo de cocción para reducir el consumo de gas.

Una de las consecuencias que ha llevado esta medida es que el consumo se reduzca y que los comensales no lleguen a los establecimientos, generando así más gasto para estos negocios.

ALZA DE PRECIOS

Las vendedoras del Mercado Magdalena señalan que el aumento en el precio del menú, que antes costaba 12 soles y ahora se vende a 14 soles, se debe principalmente al incremento en el costo del gas y de los insumos. “El gas y los productos, lo que son las verduras, el pollo que ha comenzado a subir un poco más, esa es la alza que hemos subido”, indicó vendedora del mercado.

El alza de precio del balón de gas viene siendo un factor fundamental para estos negocios, ya que la escasez y el alza de su precio les afecta considerablemente. “El balón de gas ahorita lo estoy comprando a 100 soles (...)”, agregó.

POCOS COMENSALES

Esta situación ha provocado que, a pesar de los esfuerzos por mantener el servicio, se registre una disminución en la cantidad de consumidores. “Ha disminuido un poco para el precio que era antes; ahora, cómo hemos subido el precio, hay poca gente, ya no es como antes”, manifestó otra vendedora.

Por otro lado, algunas de ellas han optado por restringirse en la preparación de ciertos platos o reducir la cantidad de comida que cocinan, con el fin de economizar. “No me exagero, pero límite, porque la verdad, como está todo caro, si falta, ya hago frituras, pero mayormente me bajé un poquito”, indicó.