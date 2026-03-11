Ataques contra transportistas en Comas generan temor tras liberación de alias “Negro Marín”

La violencia contra el gremio de transporte vuelve a sacudir a Lima Norte. En las últimas horas se registraron nuevos ataques armados contra unidades de transporte público en el distrito de Comas, lo que ha incrementado el temor entre conductores y vecinos.

Uno de los hechos ocurrió en los exteriores del condominio Los Girasoles, donde una combi de la empresa de transporte Los Mandarinos recibió cuatro impactos de bala. El atentado se suma a una serie de ataques que han afectado a esta empresa en los últimos meses.

Según los transportistas, el atentado estaría relacionado con presuntas extorsiones que afectan al sector. “Hemos estado pagando puntualmente y por un fallo de un día vino el problema”, señaló uno de los conductores, quien indicó que este sería el noveno ataque o incluso más contra unidades de la empresa.

Antecedentes de violencia

Uno de los primeros atentados contra esta compañía ocurrió en agosto de 2024, cuando fue asesinado el chofer Ruthman Berríos. Este homicidio forma parte del caso denominado “Los Sanguinarios de la Construcción”, investigación que involucra a presuntos integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

En ese contexto, generó polémica la reciente liberación de Marín Morón, quien había sido sindicado como lugarteniente de la organización criminal liderada por Adam Smith Lucano. La decisión fue tomada por el juez Robert Rimachi, quien determinó dictar comparecencia con restricciones por 36 meses al considerar que el nivel de riesgo era bajo.

En la resolución judicial se señala que los testimonios presentados por testigos protegidos serían “de oídas”, sin precisar hechos ilícitos concretos. Asimismo, se indica que la investigación no presenta evidencias claras de actos de extorsión o cobros ilícitos atribuidos al investigado.

Nuevo ataque a bus en Collique

En medio de esta polémica decisión judicial, otro atentado ocurrió en la tercera etapa de Collique, también en Comas, donde un bus de la empresa de transporte Evipusa fue atacado a balazos.