Villa El Salvador: asesinan a chofer de empresa Santa Catalina

Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en el distrito de Villa El Salvador. La víctima trabajaba para la empresa Santa Catalina y fue atacada por presuntos sicarios cuando su unidad se encontraba en el paradero inicial de la ruta 23.

El chofer fue identificado como Michel Hurtado Serna, de 44 años y natural de Andahuaylas. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon en varias ocasiones contra el conductor, quien recibió al menos tres impactos de bala.

Tras el ataque, vecinos y testigos intentaron auxiliar al transportista mientras esperaban la llegada de personal médico; sin embargo, el conductor falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a la zona para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Los primeros reportes señalan que el sector no cuenta con cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

El crimen generó consternación entre familiares y compañeros de trabajo de la víctima. Trabajadores de la empresa anunciaron que realizarán un plantón en la cochera del consorcio en señal de protesta por la violencia que afecta al transporte público. Asimismo, se informó que compañías como Sol de Oro y Los Chinos también estarían siendo víctimas de extorsiones, en medio de la creciente inseguridad que golpea al sector.