Avenida Brasil: hombre muere al ser atropellado por bus de Corredor Morado

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras ser atropellado por un bus del Corredor Morado en la avenida Brasil, a la altura de la cuadra 4, en el distrito de Breña. El trágico accidente ocurrió en horas de la tarde y generó gran conmoción entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Tras el atropello, el hombre quedó tendido en la vía y lamentablemente perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a cerrar la avenida desde la cuadra 4 hasta la cuadra 9 para permitir las diligencias correspondientes. Además, se informó que se estaba a la espera de la llegada del fiscal de turno para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las investigaciones de acuerdo con la ley.

CIERRE PARCIAL DE LA VÍA

Debido al cierre de la vía, los vehículos que se desplazaban desde el Centro de Lima hacia Pueblo Libre y San Miguel tuvieron que tomar rutas alternas para evitar retrasos. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán revisadas para determinar las circunstancias del accidente y establecer posibles responsabilidades.