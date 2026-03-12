Reparación de ducto de gas en Cusco: así avanzan los trabajos tras la deflagración

El vocero del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio, informó sobre los avances en las labores de reparación de los ductos de gas natural y de líquidos, luego de la deflagración registrada días atrás que provocó problemas en el abastecimiento de combustibles en el país.

Villavicencio explicó que dos ductos resultaron afectados. “En realidad son dos ductos los que se han visto afectados, el de GNV y el de líquidos. Ayer se hizo el retiro del ducto del gas y hoy se está haciendo la instalación del GNV. Se estima que desde hoy se están realizando trabajos de reacondicionamiento de la tubería para iniciar el suministro de gas a manera de prueba”, señaló.

Respecto al ducto de líquidos que se dirige a Pisco, donde se procesa el GLP, el funcionario indicó que las labores continuarán en los próximos días. “Sobre el ducto de líquidos, el que va a Pisco y donde se produce el GLP, mañana se realizará el retiro de la tubería y el sábado se estaría realizando la instalación de una nueva tubería para poder tener todo normalizado desde el día 15”, agregó.

SOBRE CAUSAS DE LA DEFLAGRACIÓN

En relación con las causas de la deflagración, Villavicencio precisó que aún no se han determinado los motivos del incidente. Según indicó, los ductos afectados serán sometidos a análisis técnicos. “Van a enviar a pruebas el ducto que ha sido afectado para determinar si ha sido una causa fortuita o si ha habido incumplimientos”, explicó.