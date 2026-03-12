Martín Ojeda: Recomiendaría un paro indefinido si no hay respuesta del Gobierno ante ataques a transportistas

El director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, instó a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, a evaluar la permanencia del ministro del Interior, Hugo Begazo, luego de que —según indicó— no asistiera a una reunión convocada con representantes del sector transporte para abordar la problemática de la criminalidad.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, Ojeda señaló que el titular del Interior habría dejado plantados en dos oportunidades a los transportistas urbanos, lo que —según afirmó— ha generado malestar en el gremio.

“Ya no cabe un paro de 24 horas. Necesitamos una solución inmediata y la salida del ministro que dos veces ha dejado plantados a los transportistas urbanos. Tienen que tomarse medidas mayores”, manifestó.

En esa línea, el representante del sector sostuvo que, ante la gravedad de los recientes ataques contra transportistas, se deberían evaluar medidas adicionales de seguridad, entre ellas el apoyo del Ejército a la Policía Nacional, la creación de una Policía Municipal y el cumplimiento de la entrega de cámaras de seguridad para las unidades de transporte.

EXIGEN RESPUESTA INMEDIATA

Finalmente, Ojeda exigió una respuesta rápida por parte del Gobierno frente a la situación de inseguridad que afecta al sector. De lo contrario, advirtió que recomendaría a los gremios convocar a un paro de transporte indefinido. “Si en las próximas horas no se da una solución, yo recomendaría un paro indefinido”, señaló.