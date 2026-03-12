Alerta: Más de 100 casos de infarto se registran diariamente

En nuestro país, más de 100 personas sufren un infarto al corazón cada día y cerca del 30 % de los afectados fallece antes de llegar a un hospital, debido al tiempo que toma trasladarse y recibir atención médica oportuna.

Esta situación también se produce por la falta de conocimiento y de una reacción rápida para poder atender estas emergencias, que en algunos casos pueden derivar en una muerte súbita.

Por ello, se ha impulsado una campaña de concientización con el objetivo de explicar a la ciudadanía cómo actuar en estos casos, ya que la desinformación puede generar confusión y provocar que una vida se pierda por no brindar auxilio de manera adecuada.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Por ello, el Ministerio de Salud ha impulsado una campaña cuyo objetivo es explicar a la población qué hacer ante estas emergencias. En ese marco, el licenciado Hermes Rodríguez, enfermero emergencista, explicó algunas de las principales causas que pueden provocar estos episodios. “Una de las causas es la presión que tienen en el pecho, la sudoración excesiva y fría, las molestias sanguinas y la falta de dificultad, y esto conlleva un infarto”, indicó.

También indicó que los primeros minutos de esta emergencia son cruciales. “Cada tres de diez personas que sufren infarto llegan a fallecer porque el tiempo de respuesta desde el lugar hasta el centro de salud es muy tardío”, agregó.

PERSONAS PROPENSAS

Por otro lado, el director general de la Diris Lima Sur, Braulio Pacheco, enfatizó que las personas más propensas a sufrir estos episodios son los adultos mayores o quienes padecen alguna enfermedad previa. “Obviamente, los mayores y aquellas personas que tienen alguna enfermedad agregada, como es la hipertensión, que es básico, además de la diabetes; por eso hay que hacerse un chequeo permanente”, declaró.

Por otro lado, agregó que, junto al Ministerio de Salud, se vienen realizando campañas de prevención dirigidas a pacientes con factores de riesgo, como las personas que padecen hipertensión.